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فتاة في دعوى طلاق: ضبطه مع أختي بوضع صادم !

Time منذ 20 ساعة
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فتاة في دعوى طلاق: ضبطه مع أختي بوضع صادم !

القاهرة (صدى):
في قضية مثيرة للدهشة ، أقامت فتاة مصرية دعوى طلاق للضرر بعدما أكدت العلاقة المحرمة بين زوجها وأختها من أبيها .

وروت الزوجة المأساة التي عاشها على يد زوجة ابيها وابنتها قبل الزواج وكيف كانت خادمة لهما حتى قررت الزواج والهروب من جحيم الحياه في ظل صمت والدها .

وأضافت : عشت 6 شهور في سعادة واستقرار حتى تدخلت زوجة ابي في حياتنا وبدأت ابنتها تتقرب من زوجي بطريقة غريبة بسبب غيرتها مني حتى ضبطهما في وضع مخل وفوجئت بها تؤكد أنه سيطلقني ويتزوجها .

وتابعت : لم يساندني أحد حتى أبي لا زال صامت فقررت اللجوء للمحكمة للحصول على حقوقي بعدما دمروا حياتي .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجموع العناصر ما هو الا مجموع عددي منتظم ممثل ابتداءا لعدد وحدات كتل العناصر الذرية الممثلة لوحدة كتلة العنصر.
د محمد ماجد بخش
خلط وجمع محاور التمثيل لكم لتتضح الصورة 0 **2 4 *8 10 12 18 **20 **28 36 38 *40 46 *50 54 56 68 70 78 80 *82 86 88 100 102 110 *114 118 120 *126 وباستعراض الدرجات المغناطيسية لعناصر تمثيل المحاور أو محاور التمثيل بمواقع العناصر تتضح الصورة أكثر 0 **0 0 *2 0 0 0 **0 **2 0 0 *2 0 2 *0 0 2 0 *2 0 2 0 0 2 0 2 *2 0 0 *4
زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية

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