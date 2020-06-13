فتاة في دعوى طلاق: ضبطه مع أختي بوضع صادم !

القاهرة (صدى):
في قضية مثيرة للدهشة ، أقامت فتاة مصرية دعوى طلاق للضرر بعدما أكدت العلاقة المحرمة بين زوجها وأختها من أبيها .
وروت الزوجة المأساة التي عاشها على يد زوجة ابيها وابنتها قبل الزواج وكيف كانت خادمة لهما حتى قررت الزواج والهروب من جحيم الحياه في ظل صمت والدها .
وأضافت : عشت 6 شهور في سعادة واستقرار حتى تدخلت زوجة ابي في حياتنا وبدأت ابنتها تتقرب من زوجي بطريقة غريبة بسبب غيرتها مني حتى ضبطهما في وضع مخل وفوجئت بها تؤكد أنه سيطلقني ويتزوجها .
وتابعت : لم يساندني أحد حتى أبي لا زال صامت فقررت اللجوء للمحكمة للحصول على حقوقي بعدما دمروا حياتي .