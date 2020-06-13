أغرب تنظيم للحفلات بسبب كورونا

باريس (صدى):
في أغرب تطور للحفلات بسبب كورونا ، اضطرت قاعة الجاز «لا غار»، في شمال شرق باريس لتنظيم حفلاتها التي كانت تزدحم بالجمهور بمتفرج واحد أو اثنين على الأكثر على التوالي .
وعلى من يرغب في حضور الحفل أن يسجل اسمه في القائمة وهندما يأتي دوره يعرف نفسه على الفنان في دقائق ثم يبدأ العزف حتى إذا انتهت فقرته يدخل متفرج آخر ويجلس على بعد 5 أمتار من العازف .
وعلى الرغم من تلك القيود ، إلا أن الجمهور الباريسي يتحدى الأزمة لحاجته للفن منذ أكثر من شهرين ، حيث يقول عازف الساكسفون غائيل أوريلو العزف مجدداً بالنسبة لي هو تحرر فعلي. وبحسب نفسية الناس، أشعر أحياناً بأن عليَّ أن أعزف أشياء مختلفة .