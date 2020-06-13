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دراسة تكشف حقيقة حماية الكمامة من الإصابة بكورونا

Time منذ 22 ساعة
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دراسة تكشف حقيقة حماية الكمامة من الإصابة بكورونا

واشنطن (صدى):
كشقت دراسة امريكية حقيقة تأثير ارتداء الكمامة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا الذي ضرب أغلب بلدان العالم .

وأكدت الدراسة أن الإصابة قد " تسطحت " في الولايات المتحدة وإيطاليا بعد فرض إرتداء الكمامة وحال دون 78 ألف إصابة في إيطاليا خلال الفترة بين 6 ابريل و9 مايو ، بينما منع إصابة 66 ألف في امريكا خلال الفترة من 17 ابريل وحتى 9 مايو ، ما يعني أن الكمامة من أهم وسائل الحماية .

وحذرت الدراسة من تجاهل منظم الصحة العالمية والمراكز البحثية الأمريكية لإنتقال الفيروس عبر الهواء والتركيز على انتقاله بالتواصل البشري فقط .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجموع العناصر ما هو الا مجموع عددي منتظم ممثل ابتداءا لعدد وحدات كتل العناصر الذرية الممثلة لوحدة كتلة العنصر.
د محمد ماجد بخش
خلط وجمع محاور التمثيل لكم لتتضح الصورة 0 **2 4 *8 10 12 18 **20 **28 36 38 *40 46 *50 54 56 68 70 78 80 *82 86 88 100 102 110 *114 118 120 *126 وباستعراض الدرجات المغناطيسية لعناصر تمثيل المحاور أو محاور التمثيل بمواقع العناصر تتضح الصورة أكثر 0 **0 0 *2 0 0 0 **0 **2 0 0 *2 0 2 *0 0 2 0 *2 0 2 0 0 2 0 2 *2 0 0 *4
زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية

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