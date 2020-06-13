دراسة تكشف حقيقة حماية الكمامة من الإصابة بكورونا

واشنطن (صدى):
كشقت دراسة امريكية حقيقة تأثير ارتداء الكمامة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا الذي ضرب أغلب بلدان العالم .
وأكدت الدراسة أن الإصابة قد " تسطحت " في الولايات المتحدة وإيطاليا بعد فرض إرتداء الكمامة وحال دون 78 ألف إصابة في إيطاليا خلال الفترة بين 6 ابريل و9 مايو ، بينما منع إصابة 66 ألف في امريكا خلال الفترة من 17 ابريل وحتى 9 مايو ، ما يعني أن الكمامة من أهم وسائل الحماية .
وحذرت الدراسة من تجاهل منظم الصحة العالمية والمراكز البحثية الأمريكية لإنتقال الفيروس عبر الهواء والتركيز على انتقاله بالتواصل البشري فقط .