فتاة تقتل ابن عمتها بعد عامين من محاولة اغتصابها

بيروت (صدى):
أقدمت فتاة لبنانية على قتل ابن عمتها، وذلك انتقاماً منه على محاولة اغتصابها قبل عامين.
وكانت الشرطة قد عثرت على جثة المجني عليه في منزل مهجور، وبالبحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه بها بتنفيذ الجريمة.
وتبيّن أنها قريبة المجني عليه، واعترفت بتنفيذها جريمة القتل، وذلك انتقاماً منه لقيامه بمحاولة اغتصابها منذ حوالي السنتين.
وأشارت إلى أن زوجها طلقها نتيجة معرفته بمحاولة الاغتصاب وحرمها من مشاهدة أولادها، فقامت باستدراج ابن عمتها إلى المنزل، ودست له السم في العصير وعندما بدأت تظهر عليه عوارض التسمم قامت بطعنه بواسطة سكين في صدره وظهره.