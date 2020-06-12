نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فتاة تقتل ابن عمتها بعد عامين من محاولة اغتصابها

Time منذ يوم
Views 12151
Comment 10
فتاة تقتل ابن عمتها بعد عامين من محاولة اغتصابها

بيروت (صدى):
أقدمت فتاة لبنانية على قتل ابن عمتها، وذلك انتقاماً منه على محاولة اغتصابها قبل عامين.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثة المجني عليه في منزل مهجور، وبالبحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه بها بتنفيذ الجريمة.

وتبيّن أنها قريبة المجني عليه، واعترفت بتنفيذها جريمة القتل، وذلك انتقاماً منه لقيامه بمحاولة اغتصابها منذ حوالي السنتين.

وأشارت إلى أن زوجها طلقها نتيجة معرفته بمحاولة الاغتصاب وحرمها من مشاهدة أولادها، فقامت باستدراج ابن عمتها إلى المنزل، ودست له السم في العصير وعندما بدأت تظهر عليه عوارض التسمم قامت بطعنه بواسطة سكين في صدره وظهره.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية
زعيم اااسيا
اتوقع هذا نوع من اعلانات مشتركة بين المشهورين بكره لا حد يصدق خبر عني اني اشتريت خيررانه قيمتها ٢٥الف دولار تجلد المشهورين عن بعد
raa
بس ميه الف دولار ........عمانهم اول كانو يسرقون دول تحت مسمى العداله .....يعني هالناس سرقو بالالاف قمتو تصايحون ......هكذا ماوجدوكم عليه أيها الكبار الخونه .

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ: " القضاء المصري عادل لن أدخل في مهاترات "
تركي آل الشيخ: " القضاء المصري عادل لن أدخل في مهاترات "
Time منذ دقيقتين Views 1088
توضيح من تطبيق " تباعد " بشأن اقتحام الخصوصية
توضيح من تطبيق " تباعد " بشأن اقتحام الخصوصية
Time منذ 12 دقيقة Views 1270
بالصور..الأردن تنتج " شوكولاتة " تعزز المناعة في زمن الكورونا
بالصور..الأردن تنتج " شوكولاتة " تعزز المناعة في زمن الكورونا
Time منذ 26 دقيقة Views 161
بالفيديو..غضب عارم بعد تجريف مقبرة إسلامية لبناء دار رعاية لليهود في يافا
بالفيديو..غضب عارم بعد تجريف مقبرة إسلامية لبناء دار رعاية لليهود في يافا
Time منذ ساعة Views 1668
البنك الأهلي يوضح كيفية فتح حساب من المنزل
البنك الأهلي يوضح كيفية فتح حساب من المنزل
Time منذ ساعة Views 1827
قائمة بالأجهزة والمعدات الطبية الغير خاضعة للضريبة
قائمة بالأجهزة والمعدات الطبية الغير خاضعة للضريبة
Time منذ ساعة Views 1927
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعتين Views 1619
" الحصيني " يتوقع أمطارًا متفاوتة بعدة مناطق اليوم وغدًا
" الحصيني " يتوقع أمطارًا متفاوتة بعدة مناطق اليوم وغدًا
Time منذ ساعتين Views 2119
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم أمريكيين بالعراق
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم أمريكيين بالعراق
Time منذ ساعتين Views 2108
منعها من ركوب الخيل فطلبت الطلاق
منعها من ركوب الخيل فطلبت الطلاق
Time منذ ساعتين Views 1840