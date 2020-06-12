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أسعار النفط تنحدر وسط مخاوف من موجة كورونا ثانية

Time منذ يوم
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أسعار النفط تنحدر وسط مخاوف من موجة كورونا ثانية

علي القحطاني (صدى):
واصلت أسعار النفط، خسائر كبيرة تكبدتها، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي كوفيد-19.

وانخفض خام برنت 1.34 دولارأو ما يعادل 3.5 في المئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بعدما تراجع نحو 8 في المئة في الجلسة السابقة.

وقل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8 في المئة إلى 34.97 دولارللبرميل، بعدما نزل أكثر من ثمانية في المئة الخميس.

ودفعت أسعار الخام للارتفاع من مستويات متدنية سجلتها في أبريل، فيما تخطى عدد المصابين في الولايات المتحدة وحدها مليوني حالة، حيث يتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد على نحو 12 في المئة، في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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