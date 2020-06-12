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علامات تلف وش السلندر أبرزها عدم انتظام دورة المحرك

Time منذ 5 أيام
Views 1963
علامات تلف وش السلندر أبرزها عدم انتظام دورة المحرك

أميرة خالد (صدى):
سلطت الأضواء على أهمية " وش السلندر " لما له من دور هام في تبريد السيارة خلال درجة الحرارة المرتفعة والظروف البيئية المتغيرة.

ونستعرض أبرز العلامات والدلالات التى تخبرك بتلف " وش السلندر " الخاص بسيارتك ومنها 1- عدم انتظام درجة الحرارة مرة مضبوطة وأخرى لا.

2- في بعض الأحيان يقوم مركز الصيانة بحفظ وش السلندر بطريقة خاطئة مما يعرضه للتشقق.

3- عدم انتظام دورة المحرك.

4- عدم وجود تطابق بين كتلة الإسطوانة وسطح الجوان مما يؤدي إلى تآكل وش السلندر.

5- عند الكشف عن مياه الردياتير تصبح باللون الأصفر بسبب تلف الجوان واختلاط الماء بالزيت مما يسبب هذا اللون.

6- زيادة درجة حرارة المحرك بشكل كبير بسبب أو بدون.

7-عدم إضافة الماء اللازم للردياتير وقطع مسافات طويلة بالسيارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتلف الجوان.

8- تغيير لون غطاء الزيت للون الأصفر.

9- تغير لون عادم السيارة إلى اللون الأبيض.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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