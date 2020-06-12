علامات تلف وش السلندر أبرزها عدم انتظام دورة المحرك

أميرة خالد (صدى):
سلطت الأضواء على أهمية " وش السلندر " لما له من دور هام في تبريد السيارة خلال درجة الحرارة المرتفعة والظروف البيئية المتغيرة.
ونستعرض أبرز العلامات والدلالات التى تخبرك بتلف " وش السلندر " الخاص بسيارتك ومنها 1- عدم انتظام درجة الحرارة مرة مضبوطة وأخرى لا.
2- في بعض الأحيان يقوم مركز الصيانة بحفظ وش السلندر بطريقة خاطئة مما يعرضه للتشقق.
3- عدم انتظام دورة المحرك.
4- عدم وجود تطابق بين كتلة الإسطوانة وسطح الجوان مما يؤدي إلى تآكل وش السلندر.
5- عند الكشف عن مياه الردياتير تصبح باللون الأصفر بسبب تلف الجوان واختلاط الماء بالزيت مما يسبب هذا اللون.
6- زيادة درجة حرارة المحرك بشكل كبير بسبب أو بدون.
7-عدم إضافة الماء اللازم للردياتير وقطع مسافات طويلة بالسيارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتلف الجوان.
8- تغيير لون غطاء الزيت للون الأصفر.
9- تغير لون عادم السيارة إلى اللون الأبيض.