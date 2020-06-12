لكزس IS 2021 تخطف الأنظار بمواصفات خيالية 

علي القحطاني (صدى):
خطفت لكزسIS 2021 الجديدة الأنظار قبل التدشين الرسمي عبر الإنترنت يوم الاثنين 15 يونيو.
وتحصل السيارة الفاخرة المنافسة لبي إم دبليو الفئة الثالثة على تغييرات خارجية هامة ونلاحظ بشكل خاص الشريط الضوئي الخلفي الأنيق على مدار عرض السيارة، كما نرى شعار “F Sport” على الرفارف الإمامية، وشعار IS 350 في الخلف.
وزودت هذه السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، والذي تصل قوته حالياً إلى 311 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، مع توقعات باستمرار المحركات للجيل الجديد، لتشمل أيضاً محرك 4 سلندر 2.0 لتر بقوة 241 حصان، وقد نرى تحديثات لها لتحسين صرفية الوقود والأداء.
وستنطلق جميع موديلات IS بدفع خلفي وجير أوتوماتيكي 8 سرعات، كما ستحصل لكزس IS على نسخة 500 الأعلى في المجال بمحرك V6 تيربو مزدوج بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن.متر، وسنتأكد من كل ذلك قريباً.