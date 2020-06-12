أمور يجب على النساء فعلها للحفاظ على فرامل سيارتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تجهل النساء الكثير من الأعطال التي قد تتعرض لها السيارة، إذ أنها تهتم أكثر باللون والإكسسوارات.
وهناك بعض النصائح للنساء اللائي تردن القيادة أو تقمن بالقيادة بالفعل، إذ يجب عليها الالتزام بالتعليمات الصحيحة في القيادة حتى تتجنب إضرار الفرامل.
كما يجب على المرأة مراقبة علامات خلل الفرامل أثناء القيادة، وتجنب اهتزاز السيارة أثناء السير، وعدم الضغط على الفرامل بشدة، والتأكد من صلاحية الفرامل كل عام .
وتتضمن النصائح أيضًا استبدال الفرامل المتآكله واختيار المكونات الأصلية عند التغيير، وخفض السرعة وتجنب القيادة المتهورة، وفحص ومتابعة مستوى زيت الفرامل، وعدم سكب الماء على الفرامل، وربط وتثبيت عجلات السيارة جيدا، وتقليل الوزن بالسيارة والتخلص من الأغراض غير الضرورية.