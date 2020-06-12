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سليمان الحبيب الطبية توضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن اختلاف الأسعار بين الإمارات والمملكة

Time منذ يوم
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سليمان الحبيب الطبية توضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن اختلاف الأسعار بين الإمارات والمملكة

الرياض (صدى):
علقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي ادعى فيه أشخاص بوجود اختلاف في سعر فحص كورونا المستجد بين المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة في الإمارات العربية والمملكة بأنه لا يمت للحقيقة بصلة.

وقال البيان:بأن الإجراء الذي تقوم به مؤسسات المجموعة الصحية في الإمارات يتمثل في سحب العيّنة من المراجع فقط، ثم إرسالها إلى المختبرات التابعة لدائرة الصحة في دبي؛ ليتم فحصها هناك، والسعر المذكور هو مقابل خدمة سحب المسحة الطبية فقط وليس لعمل الفحص المخبري.

وأضاف بأن المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة بالمملكة تتوافر خدمة الفحص للكشف عن فيروس كورونا بتقنية PCR للكشف عن الفيروس بأحدث الأجهزة المتخصصة وهي معتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء وكذلك معتمدة من قبل المركز السعودي للوقاية من الأمراض المعدية، لتقديم فحوص الكشف عن فيروس كورونا .

وأوضحت إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن المجموعة تقدم في مؤسساتها الصحية في المملكة العربية السعودية خدمة أخذ المسحة فقط ليتم إرسالها إلى المختبرات المرجعية لوزارة الصحة بسعر 300 ريال لكل مسحة وهي أقل من ثمنها في الإمارات ،كما تقدم المجموعة خدمة أخرى متكاملة للمراجعين الراغبين في ذلك، حيث تقوم المجموعة عندها بأخذ العيّنة وكذلك فحصها في مختبرات المجموعة بتقنية PCR.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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