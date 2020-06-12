ارتفاع حصة المملكة من سوق النفط لأعلى مستوى منذ 40 عام

الرياض (صدى):
كشف تقرير جيه.بي مورغان ارتفاع حصة المملكة من سوق النفط لمستويات غير مسبوقة منذ الثمانينات .
وأكد كريستان مالك المحلل لدى المجموعة أن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ نحو 40 عام ، وفقاً لـ "العربية ".
وتوقع أن تصبح المملكة في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأميركي ومن خارج أوبك .
وبناءً على هذه النتائج تشير التوقعات إلى قدرة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على سداد الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها ، بعد الإنخفاض في الطلب منذ أزمة كورونا .