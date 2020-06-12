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بالفيديو.. 5 مميزات تحصل عليها جوجل من iOS لأندرويد 11

Time منذ يوم
Views 1963
بالفيديو.. 5 مميزات تحصل عليها جوجل من iOS لأندرويد 11

وكالات (صدى):
اقتبس نظام أندرويد 5 مميزات من نظام تشغيل هواتف آيفون آيفون iOS ، وهذة المميزات هي خاصية الإذن لمرة واحدة للإذونات ذات الكثيرة بهدف لتأمين الجهاز.

وحصل جوجل على أحد أهم المتغيرات وهو توفر عناصر التحكم بالمنزل الذكي والذي يتيح لك القدرة على التحكم بالأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة، من خلال قائمة زر التشغيل الجديدة.

وجلب أندرويد 11 واجهة معدلة قليلا لأخذ لقطة الشاشة وهي تشبه المستخدم في إصدار آبل، كما استخدمت عناصر تسهيل التبديل بين أجهزة الوسائط المتعددة، كما حصلت على ميزة تسجيل الشاشة بصوت وهو لم يكن متاحا في أندرويد مطلقا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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