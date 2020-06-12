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بالصور.. نيسان قشقاوي 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها بمضامير سرية

Time منذ 5 أيام
Views 2034
بالصور.. نيسان قشقاوي 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها بمضامير سرية

أميرة خالد (صدى):
كشفت صور حديثة نيسان قشقاي 2021 ، أثناء اختبارها للمرة الأولى بأحد المضامير السرية للشركة حيث ستحصل على علامة v مع خلفية ديناميكية وسقف مائل، وبحسب تقارير سابقة بأن الموديل الجديد سيتخلى عن محركات الديزل كليا لصالح محركات بنوين هجينة.

وأوضحت الصور المسربة بأن الكروس أوفر اليابانية ستكون أكبر حجما وبالنسبة لنسخة كهربائية بالكامل فليس الأمر متوقعاً، على الأقل للجيل الحالي، ومن المتوقع تدشين السيارة قبل نهاية العام الجاري.

ويُذكر أن نيسان تنوي تحديث مجالها بالكامل في الـ 18 شهر القادمة مع تشويقها مؤخراً لعدد من الموديلات الجديدة بجوار قشقاي، مثل فرونتير بيك أب وسيارة Z الرياضية الجيل الجديد.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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