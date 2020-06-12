تويتر يحذر المستخدمين قبل مشاركة التغريدات

وكالات (صدى):
أعلن موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الجمعة، عن ظهور تحذيرات جديدة تطلب من المستخدمين قراءة المحتوى قبل إعادة التغريد للحد من انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة.
وتختبر منصة تويتر ميزة جديدة لتحذير المستخدمين من مشاركة التغريدات قبل قرائتها، و عندما يقوم الأشخاص بالضغط على إعادة التغريد تظهر رسالة لقراءة التدوينة والتحقق منها أولًا.
وأكدت إدارة تويتر، أنه:"يمكن لمشاركة تغريدة واحدة أن تثير غضب المستخدمين..لذلك نطلب التحقق من التغريدات أولًا قبل نشرها، وعند إعادة تغريد أى تويتة لم تفتحها قد نسأل ما إذا كنت ترغب في فتحها أولًا أم لا".