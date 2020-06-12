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تويتر يحذر المستخدمين قبل مشاركة التغريدات

Time منذ يوم
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تويتر يحذر المستخدمين قبل مشاركة التغريدات

وكالات (صدى):
أعلن موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الجمعة، عن ظهور تحذيرات جديدة تطلب من المستخدمين قراءة المحتوى قبل إعادة التغريد للحد من انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة.

وتختبر منصة تويتر ميزة جديدة لتحذير المستخدمين من مشاركة التغريدات قبل قرائتها، و عندما يقوم الأشخاص بالضغط على إعادة التغريد تظهر رسالة لقراءة التدوينة والتحقق منها أولًا.

وأكدت إدارة تويتر، أنه:"يمكن لمشاركة تغريدة واحدة أن تثير غضب المستخدمين..لذلك نطلب التحقق من التغريدات أولًا قبل نشرها، وعند إعادة تغريد أى تويتة لم تفتحها قد نسأل ما إذا كنت ترغب في فتحها أولًا أم لا".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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