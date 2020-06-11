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"الجميح" تقدم عرضًا مميزًا للنساء بدعم 5.625 ريال

Time منذ 6 أيام
Views 3088
"الجميح" تقدم عرضًا مميزًا للنساء بدعم 5.625 ريال

علي القحطاني (صدى):
أعلنت شركة الجميح للسيارات، عن عرضًا مميزًا للسيدات اللائي سيقدمن على القيادة، حيث سيتم تقديم دعماً تقديرياً بقيمة 5,625 ريال

وأوضحت الشركة، أن مقدار الدعم الذي يقدمه البرنامج 5,625 ريال على سيارات وأرقام هيكل مختارة من موديلات ٢٠٢٠ وتحديداً XT4, XT5 و XT6.

وأشارت إلى أن جميع موديلات كاديلاك 2020 يُقدم معها ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات والمُحددة من قِبَل المُصنّع والمشمولة في ضمانه.

وأفادت بأن خطوات الاستفادة من البرنامج هي:

• اختاري سيارة من موديلات كاديلاك 2020.

• تأكدي أن رقم هيكل السيارة التي قمتِ باختياريها هو أحد أرقام هيكل السيارات المشمولة في البرنامج.

• قومي بتزويد مستشار المبيعات برخصة قيادة سعودية سارية المفعول ومتوافقة مع هويتك الوطنية أو إقامتك، وأن يكون تم إصدارها خلال الثلاث سنوات الماضية.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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