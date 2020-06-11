تيلجرام يفاجئ مستخدميه ب3تحديثات جديدة 

وكالات (صدى):
صنف التيليجرام بأنه ثاني أفضل تطبيق مراسلة في العالم، حيث وصل عدد مستخدميه 300 مليون.
وأزاحت الشركة الستار عن تحديثات جديدة لا تتواجد في واتس اب، أبرزها 1- خاصية تحرير الفيديو: تطبيق تيليجرام يوجد به ميزة تحرير الفيديو، وبذلك ينضم إلى سناب شات وإنستجرام لتتمكن من إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وتعديلها وإضافة ملصقات عليها.
2- الملصقات المتحركة على الفيديو: يمكنك الآن إضافة الملصقات المتحركة إلى أية صورة أو مقطع مرئي، وبهذا يمكنك تحويل مقاطع الفيديو القصيرة إلى ملفات GIF.
3- تحسين مشغل المقاطع المرئية: يمكن إرسال الرسائل وتحريرها وحذفها بتأثيرات حركية سلسة، بالإضافة إلى تحسين مشغل المقاطع المرئية للتأكد من أن عناصر التحكم والتسميات التوضيحية الطويلة تختفي من أمامك بسرعة، وستعمل المقاطع المرئية التي تقل عن 30 ثانية بشكل متكرر تلقائيًا.