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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ يومين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 18.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7309.80 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 258 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسيج, حلواني إخوان, سليمان الحبيب, سيسكو, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أليانز إس إف, ميدغلف للتأمين, الشرقية للتنمية, ملاذ للتأمين, والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و 3.02% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, سيرا، الإنماء, زين السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سيرا, دار الأركان, الإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 527.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8221.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 ألف سهم تقاسمتها 1625 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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