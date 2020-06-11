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تعرف على أبرز التعديلات في نظام الإستثمار التعديني

Time منذ يومين
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تعرف على أبرز التعديلات في نظام الإستثمار التعديني

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أبرز التعديلات في نظام الاستثمار التعديني فيما يخص حوكمة القطاع، ولإنشاء شركة لخدمات التعدين تتولى تنفيذ بعض مهام الوزارة، في عدة نقاط .

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تقدمها الشركة تكون من خلال توفير الكفاءات الفنية والموارد المالية والتقنية الحديثة، وضبط الرقابة للتأكد من الإلتزام المالي وتحقيق الإستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتطوير رحلة المستفيد وتوظيف التقنيات لخدمة القطاع و تقييم جميع متطلبات الحصول على الرخص

وتابعت بأن الأثر المتوقع يكون من خلال زيادة إيرادات الدولة، وزيادة نطاق تغطية عمليات الرقابة على الأنشطة التعدينية، وضمان التزام حاملي الرخص بتطبيق أفضل المعايير الفنية والبيئية وتقليل عدد المخالفات مما سيسهم في رفع جاذبية الإستثمار للشركات الملتزمة ، مع خلق الوظائف للمجتمعات المحلية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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