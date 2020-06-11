بالفيديو..شروط الحصول على تمويل " الأعمال الحرة " من بنك التنمية

الرياض (صدى):
كشفت المتحدثة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية نور العبد الكريم، عن شروط الحصول على تمويل " نفاذ" لتمويل الأعمال الحرة.
وقالت العبد الكريم خلال برنامج " ياهلا " أن الشروط تتمثل في أن يكون طالب التمويل سعوديًا وعمره يتراوح بين الـ 18 عامًا إلى 55 عامًا، مشيرة إلى أنه لمن عمرهم فوق الـ 55 يمكنهم الحصول على منتجات تمويلية من خلال برامج خاصة بهم تصل إلى 60 ألف ريال.
وأشارت إلى أن منتج " نفاذ " يتميز عن غيره من التمويلات الأخرى في سرعة التقديم والحصول عليه والتي تتراوح من 5 إلى 7 أيام.
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