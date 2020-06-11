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بالفيديو..شروط الحصول على تمويل " الأعمال الحرة " من بنك التنمية

Time منذ يومين
Views 4033
بالفيديو..شروط الحصول على تمويل " الأعمال الحرة " من بنك التنمية

الرياض (صدى):
كشفت المتحدثة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية نور العبد الكريم، عن شروط الحصول على تمويل " نفاذ" لتمويل الأعمال الحرة.

وقالت العبد الكريم خلال برنامج " ياهلا " أن الشروط تتمثل في أن يكون طالب التمويل سعوديًا وعمره يتراوح بين الـ 18 عامًا إلى 55 عامًا، مشيرة إلى أنه لمن عمرهم فوق الـ 55 يمكنهم الحصول على منتجات تمويلية من خلال برامج خاصة بهم تصل إلى 60 ألف ريال.

وأشارت إلى أن منتج " نفاذ " يتميز عن غيره من التمويلات الأخرى في سرعة التقديم والحصول عليه والتي تتراوح من 5 إلى 7 أيام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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