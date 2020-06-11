أسعار البنزين الجديدة في المملكة 

الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو، عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 في المملكة بدءًا من غدٍ الخميس.
وأضافت الشركة في بيان لها، أن أسعار البنزين المحدّثة، هي:" بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر " و" بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر "، وذلك خلال شهر يونيو الحالي.
يذكر أن أسعار شهر مايو الماضي:" بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر "، و" بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر "، وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبَل الحكومة.
وكانت أرامكو لفتت إلى مراجعة الأسعار المحلية للبنزين قد تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.