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"الاتصالات" تتيح تسجيل القطاع الخاص كوكيل رسمي لخدمة أسماء النطاقات السعودية

Time منذ 3 أيام
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"الاتصالات" تتيح تسجيل القطاع الخاص كوكيل رسمي لخدمة أسماء النطاقات السعودية

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الأولى من وكلاء التسجيل لأسماء النطاقات السعودية (. السعودية، .SA)، التي من خلالها تم فتح باب التقديم للقطاع الخاص للحصول على اعتماد كوكيل رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة.

ودعت الهيئة الجهات الراغبة بالحصول على اعتماد كوكيل تسجيل لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة في الموقع الرسمي للمركز السعودي لمعلومات الشبكة (هنا)، والتقديم باستخدام النموذج المخصص لذلك خلال فترة التقديم المحددة من 18 / 10 / 1441هـ الموافق 10 / 6 / 2020 م إلى 12 / 1 / 1442هـ الموافق 31 / 8 / 2020 م .

وكشفت الهيئة عن أن الاشتراطات تتضمن مجموعة من المتطلبات الإدارية والتنظيمية من بينها: ضرورة تقديم وكيل التسجيل عرض تفصيلي يوضح الخطة الفنية للربط مع أنظمة التسجيل، وآلية تقديم خدمات التسجيل للمستخدم النهائي، والخطة التسويقية لتقديم خدمات التسجيل، وخدمات الدعم الفني المتاحة للعملاء، بالإضافة إلى تحقيق المتطلبات الفنية.

وسيتيح اعتماد وكلاء التسجيل تضمين خدمات إضافية على أسماء النطاقات السعودية مما يوفر منصة موحدة للحصول على الخدمات المضافة والأساسية (one stop shop)، مثل استضافة المواقع والخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والخدمات المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للعملاء على مدار الساعة، والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز بيئة أعمال أسماء النطاقات السعودية في المملكة وتحسينها لما تمثله من أهمية كأحد الموارد الوطنية التي يجب أن تتسق مع الخطوات المتسارعة نحو التحول الرقمي لبيئة الأعمال الحكومية والخاصة في المملكة، حيث يعد تطبيق نموذج وكلاء تسجيل النطاقات أحد أهم المقاييس المعتبرة عالميًا ذات الأثر على توطين الخبرات المتخصصة في خدمات الإنترنت بشكل عام وأسماء النطاقات بشكل خاص.

يذكر أن الهيئة تشرف على إدارة وتشغيل المركز السعودي لمعلومات الشبكة (SaudiNIC)، وهو المسؤول عن أسماء النطاقات الواقعة تحت النطاقات العلوية الدولية الخاصة بالمملكة العربية السعودية (.sa،.السعودية). هنا.

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أحدث التعليقات

abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي
زنبق
لازلت أقول وأكرر أن فصول محو الأمية تستقبل الضعفاء في الإملاء هل دققتم في العنوان ههههههههههه
زنبق
لازلت أقول وأكرر أن فصول محو الأمية تستقبل الضعفاء في الإملاء هل دققتم في العنوان ههههههههههه

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