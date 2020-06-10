طريقة إجراء مكالمة فيديو عبر «واتساب ويب»

وكالات (صدى):
أتاح تطبيق التراسل الفوري واتساب، مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية على نظامي أندرويد وIOS، ولا يزال إصدار الويب لا يوفر مكالمات الفيديو من خلال جهاز الكمبيوتر، بينما توجد طريقة يمكنك بها القيام بذلك.
وكشف خبراء، أن BlueStacks هو محاكي أندرويد على الكمبيوتر، يمكنك تنزيله على الجهاز الخاص بك؛ حيث بمجرد الانتهاء من تثبيته، قم بفتح متجر التطبيقات Bluestacks، واختر من عليه تطبيق واتس آب؛ ثم أدخل رقم الهاتف الذي ترغب في استخدامه في جهاز الكمبيوتر.
وبعد ذلك سيتم تثبيت واتس آب بنجاح بدون مسح رمز الاستجابة السريعة؛ فيما تأكد من السماح للمحاكي باستخدام كاميرا الويب والميكروفون الخاصين بجهاز الكمبيوتر المحمول؛ حيث يصبح بإمكانك الاستمتاع بكل المزايا التي يوفرها تطبيق واتس آب على الهاتف من شاشة الكمبيوتر.