عبدالإله المالكي: الخسارة تحرمني من النوم والهلال لا يستحق الفوز بالمباراة الأخيرة

نواف السالم (صدى):
أكد عبد الإله المالكي، لاعب فريق الاتحاد، أنه بعد خسارة فريقه في أي مباراة لا يستطيع النوم بعدها.
وقال المالكي: " الخسارة تحرمني من النوم، جميع المبارايات التي نخسرها لا استطيع النوم بعدها " .
وعن مباراة الدوري الأخيرة، قال المالكي: " الهلال لا يستحق الفوز في مباراة الدوري الأخيرة وكنا الأجدر بها ".
وأضاف: " كنا الأجدر بنقاط مباراتنا أمام الهلال، طالبنا الحكم حينها أن يذهب بنفسه لرؤية لقطة هدف رومارينيو عبر التقنية وليس عن طريق الاتصال من غرفة الـ VAR، لأن القرار كان فيه شك كبير جدا ".
وصرح اللاعب بأن سبب النتائج السلبية وسوء مستوى نادي الاتحاد هو عدم الاستقرار على تشكيلة معينة من بعض المدربين السابقين، قائلا: " مع فابيو كاريلي بإذن الله الأمور تتحسن للأفضل ".