نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالإله المالكي: الخسارة تحرمني من النوم والهلال لا يستحق الفوز بالمباراة الأخيرة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1347
عبدالإله المالكي: الخسارة تحرمني من النوم والهلال لا يستحق الفوز بالمباراة الأخيرة

نواف السالم (صدى):
أكد عبد الإله المالكي، لاعب فريق الاتحاد، أنه بعد خسارة فريقه في أي مباراة لا يستطيع النوم بعدها.

وقال المالكي: " الخسارة تحرمني من النوم، جميع المبارايات التي نخسرها لا استطيع النوم بعدها " .

وعن مباراة الدوري الأخيرة، قال المالكي: " الهلال لا يستحق الفوز في مباراة الدوري الأخيرة وكنا الأجدر بها ".

وأضاف: " كنا الأجدر بنقاط مباراتنا أمام الهلال، طالبنا الحكم حينها أن يذهب بنفسه لرؤية لقطة هدف رومارينيو عبر التقنية وليس عن طريق الاتصال من غرفة الـ VAR، لأن القرار كان فيه شك كبير جدا ".

وصرح اللاعب بأن سبب النتائج السلبية وسوء مستوى نادي الاتحاد هو عدم الاستقرار على تشكيلة معينة من بعض المدربين السابقين، قائلا: " مع فابيو كاريلي بإذن الله الأمور تتحسن للأفضل ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
آمنت بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
آمنت بالله العلي العظيم
Anas alyasin
غادة عويس مذيعة محترمة و برأيي حذائها اشرف من ذقن سلمان و ابنه واذنابهم كلاب ايفانكا و ترامب هؤلاء عار على الامة العربية و الاسلامية بسبب تآمرهم على العرب و المسلمين و نشر الفساد و الفاحشة على ارض الحجاز المباركة

أخر الأخبار

عبدالإله المالكي: الخسارة تحرمني من النوم والهلال لا يستحق الفوز بالمباراة الأخيرة
عبدالإله المالكي: الخسارة تحرمني من النوم والهلال لا يستحق الفوز بالمباراة الأخيرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1347
أكثر من 100 جنازة في يوم واحد بالرياض
أكثر من 100 جنازة في يوم واحد بالرياض
Time منذ 29 دقيقة Views 1876
بالصور..القرود تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي في الهند
بالصور..القرود تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي في الهند
Time منذ 36 دقيقة Views 208
تفاصيل صادمة حول اقتلاع عين شاب في السجن (فيديو)  
تفاصيل صادمة حول اقتلاع عين شاب في السجن (فيديو)  
Time منذ ساعة Views 1997
شاهد.. بايدن يحاول الإطاحة بترامب بطريقة خبيثة في صفوف المتظاهرين
شاهد.. بايدن يحاول الإطاحة بترامب بطريقة خبيثة في صفوف المتظاهرين
Time منذ ساعة Views 1841
رئيس نادي القادسية سابقاً : الموسم القادم كيف سيكون شكله ؟
رئيس نادي القادسية سابقاً : الموسم القادم كيف سيكون شكله ؟
Time منذ ساعة Views 234
الجماز : لماذا غاب الإعلام الأهلاوي في قضية عمر السومة
الجماز : لماذا غاب الإعلام الأهلاوي في قضية عمر السومة
Time منذ ساعة Views 271
عايد الرشيدي : اجتماع الرابطة تدخلوا في غير شؤونهم
عايد الرشيدي : اجتماع الرابطة تدخلوا في غير شؤونهم
Time منذ ساعة Views 247
أوباما يستنكر استخدام العنف ضد المحتجين
أوباما يستنكر استخدام العنف ضد المحتجين
Time منذ ساعة Views 1722
استعراض بالأسلحة وسير بدون لوحات بطرق المملكة رغم العقوبات (فيديو)
استعراض بالأسلحة وسير بدون لوحات بطرق المملكة رغم العقوبات (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2525