نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أوباما يستنكر استخدام العنف ضد المحتجين

Time منذ 6 دقائق
Views 1180
أوباما يستنكر استخدام العنف ضد المحتجين

واشنطن (صدى):
استنكر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، استخدام العنف في الاحتجاجات، التي خرجت في أنحاء البلاد ضد عدم المساواة العرقية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة.

وفي الوقت ذاته، أشاد أوباما بأفعال المحتجين السلميين الساعين للإصلاح، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المحتجين سلميون، لكن أقلية صغيرة تعرض الناس للخطر وتُلحق الضرر بالمجتمعات، التي تهدف الاحتجاجات لدعمها.

وأوضح أوباما، أن العنف يزيد من الدمار في الأحياء، التي تعاني فعلا على الأغلب من نقص الخدمات والاستثمارات ويصرف الانتباه عن القضية الأكبر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كارثه والله شكلهم بيصكون صكه صح الناس تمشي بدون وعي وش تسوي لها طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 هو أكبر من البقره
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وهذا الصح
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماريا لاتحاتين😐
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا زينهم

أخر الأخبار

أوباما يستنكر استخدام العنف ضد المحتجين
أوباما يستنكر استخدام العنف ضد المحتجين
Time منذ 6 دقائق Views 1180
استعراض بالأسلحة وسير بدون لوحات بطرق المملكة رغم العقوبات (فيديو)
استعراض بالأسلحة وسير بدون لوحات بطرق المملكة رغم العقوبات (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1243
مصري يطقطق على زوجته
مصري يطقطق على زوجته
Time منذ 11 دقيقة Views 238
مغصوبة على الزواج
مغصوبة على الزواج
Time منذ 12 دقيقة Views 318
مغربية تحتفل بزواجها وسط الكورونا
مغربية تحتفل بزواجها وسط الكورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 223
شما حمدان في رحلة صيد
شما حمدان في رحلة صيد
Time منذ 14 دقيقة Views 214
مدرسة الطفولة الإبداعية من الحجر المنزلي
مدرسة الطفولة الإبداعية من الحجر المنزلي
Time منذ 19 دقيقة Views 122
تكدس في مطعم "فلافل" بدون كمامات يثير الغضب في المملكة
تكدس في مطعم "فلافل" بدون كمامات يثير الغضب في المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1925
سر لجوء ترامب إلى «القبو المحصن» في البيت الأبيض 
سر لجوء ترامب إلى «القبو المحصن» في البيت الأبيض 
Time منذ 50 دقيقة Views 1694
ترامب يغرد بقوة ضد المتظاهرين الفوضيون : "نحن نراكم"
ترامب يغرد بقوة ضد المتظاهرين الفوضيون : "نحن نراكم"
Time منذ 55 دقيقة Views 1677