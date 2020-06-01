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البروتوكولات الصحية في دور الإيواء الاجتماعية

Time منذ ساعة
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البروتوكولات الصحية في دور الإيواء الاجتماعية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية عن البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا في دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين).

وأبانت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر البروتوكولات على الرابط التالي:

هنا

وكان الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن عن وفاة 22 مصابا بفيروس كورونا ليصل عدد حالات الوفاة إلى 480 حالة.بالإضافة إلى تسجيل 1618 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 83.384 حالة، منوها بتسجيل 1870 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى (58,883).

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كارثه والله شكلهم بيصكون صكه صح الناس تمشي بدون وعي وش تسوي لها طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 هو أكبر من البقره
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وهذا الصح
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماريا لاتحاتين😐
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا زينهم

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