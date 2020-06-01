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إنقاذ طفلًا ووالدته احتجزهما حريق داخل عمارة سكنية بحفر الباطن
منذ 23 دقيقة
1297
حفر الباطن (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن، حريقًا اندلع في شقة داخل عمارة سكنية بحفر الباطن.
وأوضح مدني حفر الباطن، أنه تم إنقاذ طفلًا ووالدته احتجزتهما النيران.
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂
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