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إنقاذ طفلًا ووالدته احتجزهما حريق داخل عمارة سكنية بحفر الباطن

Time منذ 23 دقيقة
Views 1297
إنقاذ طفلًا ووالدته احتجزهما حريق داخل عمارة سكنية بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن، حريقًا اندلع في شقة داخل عمارة سكنية بحفر الباطن.

وأوضح مدني حفر الباطن، أنه تم إنقاذ طفلًا ووالدته احتجزتهما النيران.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂

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