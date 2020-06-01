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الموارد البشرية توضح البرتوكولات الصحية في التعامل مع العمالة المنزلية

Time منذ 27 دقيقة
Views 1426
الموارد البشرية توضح البرتوكولات الصحية في التعامل مع العمالة المنزلية

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن البرتوكولات الصحية في التعامل مع العمالة المنزلية -بنظام الساعة- للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الخاصة بالنظافة تتضمن الآتي:

• يجـــب على العامليـــن ارتداء الكمامات القماشـــية أو ما يغطي الأنف والفم قبل بداية العمل.

• يجب عليهم الالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر وخاصة قبل بداية العمل وبعد نهايته لمدة لا تقل عن 40 ثانية، أو تطهيـــر اليدين بمطهـــر الأيدي لمـــدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

• يجـــب على العامليـــن الاهتمـــام بالنظافة الشـــخصية.

• يجب غســـل الملابس مباشـــرة بعد انتهـــاء فترة العمل وتخصيص ملابس خاصة بالعمل لا تســـتخدم للنوم أو الأعمال الأخرى.

• يجب على الشـــركة المشـــغلة تزويد العمالـــة بالكمامة ومطهر الأيدي قبل بداية العمل

• يجـــب تطهيـــر باصات النقـــل الخاصة بالعاملين بشـــكل يومي قبل وبعد انتقالهم إلى مقر عملهم.

• يجـــب علـــى الشـــركة المشـــغلة تطبيـــق الاشـــتراطات الصحية فيما يخص سكن العاملين (يرجى الرجوع لدليل الاشـــتراطات الصحية لســـكن العمال الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

• يجب على الشـــركة المشغلة قياس درجة الحرارة بشكل يومـــي والســـؤال عـــن الأعـــراض الأخـــرى مثـــل الكحة والســـعال وتســـجيل ذلـــك في ســـجل خاص وبشـــكل يومي.

• يجب تخصيص ســـجل يومي لعدد ومكان الزيارات التي قام بها كل العاملين واسم السائق لكي يتم الرجوع لها في حالة التقصي الوبائي.

وفيما يخص التباعد الجسدي والعمل عن بعد:

• يفضـــل تقليـــص ســـاعات العمـــل لتقليـــل الاحتـــكاك بالأشخاص الآخرين.

• يفضـــل تقليـــل تنقل العامليـــن بين أكثر مـــن بيت في اليوم وحصرها لأقل عدد ممكن.

• يفضـــل تخصيـــص كل عامـــل/ة للعمل فـــي مناطق أو منازل محددة لتقليل فرصة نقل العدوى.

• يجب علـــى العاملين تغيير القفازات إذا تم اســـتخدامها وغســـل اليديـــن أو تطهيرها قبل الانتقـــال للعمل في منزل آخر.

• يجـــب على العامليـــن تقليل الاحتكاك مـــع أهل المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ويفضل تخصيص عملهم لمناطق محددة في المنزل مثل المطبخ ودورات المياه إن أمكن.

• يجب تقليـــل الطاقة الاســـتيعابية للباصـــات بحيث يتم إخـــلاء بعض المقاعد بما يضمن التباعد الاجتماعي بين العامـــلات (يرجى الرجـــوع لدليل الاشـــتراطات الصحية فيما يخص الحافلات)

• يجـــب منع زيارة العاملين للمنزل إذا كان هناك أشـــخاص معرضون للإصابة بخطر كوفيد-19 في المنزل مثل كبار السن والمصابون بالأمراض التنفسية المزمنة.

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل على الرابط التالي هنــــــــــــــــا

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂

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