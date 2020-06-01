بالفيديو.. باحث بيئي يوضح طريقة للاستغناء عن أسطوانات الغاز لمدة 10 سنوات

الرياض (صدى):
أوضح الباحث البيئي أحمد الغامدي كيف استطاع الاستغناء عن أسطوانات الغاز لمدة 10 سنوات، قائلا إنه استطاع الاكتفاء الذاتي عن الغاز من مخلفات المواشي عام 31.
ولفت الغامدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الراصد إلى أن قوة الطاقة أكثر من الغاز العادي، مبينا أن الغاز الحيوي عبارة عن غاز طبيعي ينتج عن تحلل المواد العضوية في وسط مائي به نوع من البكتيريا.
وأشار إلى أن الغاز يتفاعل بواسطة بكتيريا لا هوائية كمخلفات الماشية وكذلك أوراق الشجر، موضحا أن هذه المواد العضوية تفرز غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون والنتيروجين والأكسجين.