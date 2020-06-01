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بالفيديو.. باحث بيئي يوضح طريقة للاستغناء عن أسطوانات الغاز لمدة 10 سنوات

Time منذ 37 دقيقة
Views 1754
بالفيديو.. باحث بيئي يوضح طريقة للاستغناء عن أسطوانات الغاز لمدة 10 سنوات

الرياض (صدى):
أوضح الباحث البيئي أحمد الغامدي كيف استطاع الاستغناء عن أسطوانات الغاز لمدة 10 سنوات، قائلا إنه استطاع الاكتفاء الذاتي عن الغاز من مخلفات المواشي عام 31.

ولفت الغامدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الراصد إلى أن قوة الطاقة أكثر من الغاز العادي، مبينا أن الغاز الحيوي عبارة عن غاز طبيعي ينتج عن تحلل المواد العضوية في وسط مائي به نوع من البكتيريا.

وأشار إلى أن الغاز يتفاعل بواسطة بكتيريا لا هوائية كمخلفات الماشية وكذلك أوراق الشجر، موضحا أن هذه المواد العضوية تفرز غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون والنتيروجين والأكسجين.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂

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