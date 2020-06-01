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بالفيديو.. السند يوضح حكم الطلاق في طهر جامعها فيه

Time منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. السند يوضح حكم الطلاق في طهر جامعها فيه

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبدالرحمن السند حكم الطلاق في طهر جامعها فيه، قائلا إن سبب المنع في هذا عدم إطالة العدة علي المرأة.

وأضاف السند خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" إذا وقع الطلاق علي المرأة في حال الحيض، فنحن نقول إن عدة المطلقة 3 حيضات، فان هذا يقع إطالة في عدتها ".

وأوضح السند:" تلمس الفقهاء من الحكم هذه العلة، في حال الحيض يعتريها حالة صحية وبدنية ليس كحالها في الطهر ".

وتابع السند:" أن عدم الاستمتاع التام فيكون هذا من إيقاع الشيطان ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء في بشأن نفور الشخص من زوجته ".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂

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