توكل كرمان: الشعب الأمريكي "أحباب الله " !

وكالات (صدى):
لاقت المرتزقة اليمنية توكل كرمان، موجة من السخرية بعد تغريدة أعلنت فيها تأييدها للتظاهرات الأمريكية.
وقالت كرمان: " إلى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً، أنتم أحباب الله وطوبى لكم " .
وأكد العديد من النشطاء، أن توكل كرمان تُحرّض على أعمال الشغب والفوضى في أمريكا عبر "تويتر"، رغم أنها مسؤولة في إدارة التحكم في المحتوى بـ "فيس بوك ".
وتساءل النشطاء، كيف تؤتمن توكل كرمان على حرية الرأي والتعبير وهي تُحرض طرف على طرف آخر.
من جانبه، قال النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي، إن " تعيين توكل كرمان ضمن فريق رقابة فيسبوك لا يصدق وهذا القرار يشجع التطرف " .
كما انتقد النشطاء وصف الشعب الأمريكي بأنهم "أحباب الله " .