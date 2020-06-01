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بالفيديو.. عاداتك اليومية قد تصيبك بفيروس ⁧كورونا⁩ أو تقيك منه

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عاداتك اليومية قد تصيبك بفيروس ⁧كورونا⁩ أو تقيك منه

الرياض (صدى):
أشارت وزارة الصحة إلى عادات يومية قد تتسبب بإصابتك بفيروس كورونا المستجد ومنها عدم لبس الكمامة، والمصافحة.

وشددت وزارة الصحة في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر:" ألبس كمامتك، سلم من بعيد، صل على سجادتك وابتعد 2 متر،  اغسل الكمامة بعد الاستخدام،  ادفع إلكترونيا،  لا تصافح، لا تلمس إلا ما تحتاج ".

وكانت المملكة بدأت المرحلة الثانية من مراحل عودتها للحياة الطبيعية، وتستمر هذه المرحلة مدة 20 يوماً، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي، بوقت تجول هو الأطول منذ مارس الماضي، حيث سيكون من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساء.

ووجه وزير الصحة توفيق الربيعة تحذيرا للمواطنين من أن من يخل بإجراءات مكافحة كورونا سيعيدنا للوراء، منوهاً بقدرة بلاده على مكافحة الجائحة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂

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