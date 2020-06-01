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الأمن العام: استمرار تعليق الحضور إلى مقار العمل في مكة المكرمة

Time منذ ساعة
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الأمن العام: استمرار تعليق الحضور إلى مقار العمل في مكة المكرمة

نايف السالم (صدى):
أكدت مديرية الأمن العام، أن مدينة مكة المكرمة لا زال الحضور إلى مقار العمل فيها حتى الآن معلقاً، مضيفة أنها مستمرة في تقديم الخدمات المرورية المتاحة إلكترونياً عبر منصة "أبشر" دون الحاجة للمراجعة المباشرة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، تستلزم أن يكون استقبال المراجعين لإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية مع أهمية التزام المراجعين بالإجراءات الموصى بها صحياً .

وأوضحت المديرية أنه سيتم تقليل أعداد المراجعين لصالات تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات بما يضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي إضافة إلى منح بعض المعارض وصالات السيارات والوكالات صلاحية نقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات .

وفيما يختص بمدارس تعليم القيادة أوضحت المديرية أن عودة العمل فيها حسب المواعيد الإلكترونية المسبقة، وكذلك تم توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50%من الطاقة الاستيعابية .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂

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