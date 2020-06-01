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شاهد.. حريق يلتهم عدد من الورش في صناعية النسيم بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1995
Comment 1
شاهد.. حريق يلتهم عدد من الورش في صناعية النسيم بالرياض

سعيد العجل -تصوير ناصر الشارخ (صدى):
حصلت "صدى" على مقطع فيديو وصور، توثق نشوب حريق في عدد من الورش بصناعية النسيم طريق المية بالرياض.

ووثق مقطع الفيديو، تصاعد الدخان الكثيف، وتجمع العشرات في الموقع، قبل أن تباشره الجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
الحكم
عبدالله الوذين جاهل واحمق لم يدرس التاريخ يقول مايمليه عليه عزمي انطون بشاره
جاردينيا***
ووؤووع😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
يبي يطلع بالتلفزيون من حقة😂

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