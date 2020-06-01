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سر لجوء ترامب إلى «القبو المحصن» في البيت الأبيض 

Time منذ 49 دقيقة
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سر لجوء ترامب إلى «القبو المحصن» في البيت الأبيض 

واشنطن (صدى):
 

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المقر المحصن أسفل الجناح الشرقي من البيت الأبيض، بعدما اقترب المتظاهرون المحتجون على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، من أسوار مقر الرئاسة.

واضطر ترامب للنزول إلى مركز عمليات الطوارئ الرئاسية، وهو عبارة عن " قبو محصن تحت الأرض "، بعدما اجتاز المتظاهرون يوم الجمعة الماضي حاجز أمنيا قبالة المقر الرئاسي.

وأثار هذا الإجراء الكثير من التساؤلات بشأن طبيعة هذا المكان، ومتى يلجأ إليه الرئيس، ولماذا ومتى تم إنشاؤه، وهو ما نحاول الإجابة عنه في هذه السطور.

ويعتبر مركز عمليات الطوارئ الرئاسية مخبأ يلجأ إليه الرئيس وكبار مستشاريه باعتباره المأوي الأكثر أمنا وتحصينا في حالة الطوارئ أو الكوارث، ويقع تحت الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

واتضح أن المبنى بالكامل تحت الأرض، مما لا يعني أنه منقطع عن العالم الخارجي، بل إنه مجهز بمركز اتصالات يمكن من خلاله لرئيس الولايات المتحدة ومستشاريه العمل فيه واتخاذ القرارت عن بعد.

وشيد أول مخبأ للبيت الأبيض خلال الحرب العالمية الثانية، من أجل حماية الرئيس الراحل فرانكلين روزفلت، وسط مخاوف من تعرض البلاد، لا سيما العاصمة واشنطن، لأي ضربات جوية من الخصوم.

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كارثه والله شكلهم بيصكون صكه صح الناس تمشي بدون وعي وش تسوي لها طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 هو أكبر من البقره
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وهذا الصح
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماريا لاتحاتين😐
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا زينهم

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