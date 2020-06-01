نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. طالب سعودي يكشف عن طريقة اختراق الجوّال عبر الواتساب

Time منذ 19 دقيقة
Views 1452
Comment 1
بالفيديو.. طالب سعودي يكشف عن طريقة اختراق الجوّال عبر الواتساب

علي القحطاني (صدى):
أكد الطالب حمود الهلماني، أن عمليات الاختراق عبر "واتساب" تكون من خلال الدخول على رابط يتم إرسالها للمستخدم وهو يدخل عليه، وهكذا يسمح للمخترق بالحصول على كافة المعلومات والبيانات الموجودة على الجوال.

وأضاف خلال برنامج "ياهلا"، أن الموقع الأكثر أمانًا حاليًا هو موقع "تويتر"، لكن بشكل عام يجب على أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أن يتتبع خطوات الحماية.

وأشار إلى أنه اكتشف ثغرة تجاوز صلاحيات الخصوصية في جوجل، مضيفًا أن الثغرات قد تُهدد المستخدم أو الشركة نفسها، مؤكدًا أنه لا يستطيع التحدث عن الثغرات التي اكتشفها بسبب سرية المعلومات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يارب رحمتك يارحيم .. آمين ..
الملل
موجودة في الامارات من سنين مافي شي جديد
د محمد ماجد بخش
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
د محمد ماجد بخش
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
محمد الحربي
كذا صار محقق شرطه مو صحفي ايش رايك يبحث هل له خلافات سابقه مع صاحب المحل

أخر الأخبار

الدايت كولا والبيبسي دايت غير مفيدين للصحة
الدايت كولا والبيبسي دايت غير مفيدين للصحة
Time منذ 34 ثانية Views 91
يمزح معاه بالضب
يمزح معاه بالضب
Time منذ دقيقة Views 123
شايب باكستاني مو بسيط
شايب باكستاني مو بسيط
Time منذ دقيقتين Views 120
حتى الثور ملتزم معاهم
حتى الثور ملتزم معاهم
Time منذ 3 دقائق Views 130
شاهد.. فخامة قصر الملك سعود في البديعة 
شاهد.. فخامة قصر الملك سعود في البديعة 
Time منذ 7 دقائق Views 1281
تركي الحمد: فلويد هدية الظروف إلى جون بايدن
تركي الحمد: فلويد هدية الظروف إلى جون بايدن
Time منذ 14 دقيقة Views 1354
بالفيديو.. طالب سعودي يكشف عن طريقة اختراق الجوّال عبر الواتساب
بالفيديو.. طالب سعودي يكشف عن طريقة اختراق الجوّال عبر الواتساب
Time منذ 19 دقيقة Views 1452
الجدعان: تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» لصندوق الاستثمارات
الجدعان: تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» لصندوق الاستثمارات
Time منذ 26 دقيقة Views 1247
خارجية اليونان تُهدد تركيا: " سنتعامل مع استفزازاتهم"
خارجية اليونان تُهدد تركيا: " سنتعامل مع استفزازاتهم"
Time منذ 28 دقيقة Views 1353
الحصيني: موجة حر على الرياض ومكة والمدينة المنورة بدءً من يوم غد
الحصيني: موجة حر على الرياض ومكة والمدينة المنورة بدءً من يوم غد
Time منذ 35 دقيقة Views 1539