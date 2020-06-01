بالفيديو.. طالب سعودي يكشف عن طريقة اختراق الجوّال عبر الواتساب

علي القحطاني (صدى):
أكد الطالب حمود الهلماني، أن عمليات الاختراق عبر "واتساب" تكون من خلال الدخول على رابط يتم إرسالها للمستخدم وهو يدخل عليه، وهكذا يسمح للمخترق بالحصول على كافة المعلومات والبيانات الموجودة على الجوال.
وأضاف خلال برنامج "ياهلا"، أن الموقع الأكثر أمانًا حاليًا هو موقع "تويتر"، لكن بشكل عام يجب على أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أن يتتبع خطوات الحماية.
وأشار إلى أنه اكتشف ثغرة تجاوز صلاحيات الخصوصية في جوجل، مضيفًا أن الثغرات قد تُهدد المستخدم أو الشركة نفسها، مؤكدًا أنه لا يستطيع التحدث عن الثغرات التي اكتشفها بسبب سرية المعلومات.