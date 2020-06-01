بالفيديو.. عضو الأهلي يكشف المقصود بجملة «عيني مش مكسورة» 

ماجد محمد (صدى):
أوضح محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المقصود بجملة " عيني مش مكسورة "، التي كان قد صرح بها في ظل الخلاف المحتدم بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومالك نادي أليميرا الإسباني.
وأضاف سراج الدين خلال فيديو منشور عبر صفحته على موقع التواصل " فيسبوك ":" فيه ناس عكست كلامي بكلمة عيني مش مكسورة على بعض أعضاء النادي الأهلي، الكلام ده مش مظبوط وعار تماما من الصحة ".
ولفت سراج الدين:" لو فيه حد هيتعكس عليه الكلام ده هيكون على مسؤولين كبار في أندية أخرى، عينهم مكسورة من زمان وسمعتهم سبقاهم، وبيتغنوا بالكرامة والشرف ".
وعلق على إعلان محمد حمودة المحامي الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، إقامة دعوى قضائية ضده، كما قال عضو النادي الأهلي:" من حقه زي ما قال إحنا في دولة قانون، أنا كمان هقدم بلاغين الأول سب وقذف، والثاني تشهير بوالدي ".