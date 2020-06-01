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الحصيني: موجة حر على الرياض ومكة والمدينة المنورة بدءً من يوم غد

Time منذ 35 دقيقة
Views 1539
الحصيني: موجة حر على الرياض ومكة والمدينة المنورة بدءً من يوم غد

نايف السالم (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر تتأثر بها عموم الشرقية بما فيها الربع الخالي وجنوب شرق العراق والكويت والإمارات وشرق الرياض وأجزاء من مكة والمدينة المنورة.

وأوضح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن نماذج الطقس أشارت إلى أن هذه الموجة ستبدأ من يوم غدً، الثلاثاء، مضيفا أنها تعتبر الأولى لهذا العام، وهي ضرورية لنضج التمور.

كما توقع أن تستمر الموجة عدة أيام، وأن تقترب الحرارة العظمى من"50" درجةمئوية، داعيًا الجميع إلى تجنب التواجد فى الشمس لفترة طويلة، والإكثار من شرب الماء، منوهًا بأن عدد الكتل الحارة جداً في الصيف بين"6" إلى"9" كتل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يارب رحمتك يارحيم .. آمين ..
الملل
موجودة في الامارات من سنين مافي شي جديد
د محمد ماجد بخش
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
د محمد ماجد بخش
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
محمد الحربي
كذا صار محقق شرطه مو صحفي ايش رايك يبحث هل له خلافات سابقه مع صاحب المحل

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