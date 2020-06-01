نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة غدا على 6 مناطق

Time منذ 39 دقيقة
Views 1530
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة غدا على 6 مناطق

مكة المكرمة (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس عن يوم غد، الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران ( شروره, نجران ) تمتد الى مرتفعات جازان , عسير، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق ( جازان , مكة المكرمة , المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة. تتحول مساءً الى شمالية شرقية الى شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يارب رحمتك يارحيم .. آمين ..
الملل
موجودة في الامارات من سنين مافي شي جديد
د محمد ماجد بخش
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
د محمد ماجد بخش
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
محمد الحربي
كذا صار محقق شرطه مو صحفي ايش رايك يبحث هل له خلافات سابقه مع صاحب المحل

أخر الأخبار

الدايت كولا والبيبسي دايت غير مفيدين للصحة
الدايت كولا والبيبسي دايت غير مفيدين للصحة
Time منذ 17 ثانية Views 87
يمزح معاه بالضب
يمزح معاه بالضب
Time منذ دقيقة Views 118
شايب باكستاني مو بسيط
شايب باكستاني مو بسيط
Time منذ دقيقتين Views 113
حتى الثور ملتزم معاهم
حتى الثور ملتزم معاهم
Time منذ دقيقتين Views 129
شاهد.. فخامة قصر الملك سعود في البديعة 
شاهد.. فخامة قصر الملك سعود في البديعة 
Time منذ 7 دقائق Views 1281
تركي الحمد: فلويد هدية الظروف إلى جون بايدن
تركي الحمد: فلويد هدية الظروف إلى جون بايدن
Time منذ 13 دقيقة Views 1351
بالفيديو.. طالب سعودي يكشف عن طريقة اختراق الجوّال عبر الواتساب
بالفيديو.. طالب سعودي يكشف عن طريقة اختراق الجوّال عبر الواتساب
Time منذ 19 دقيقة Views 1451
الجدعان: تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» لصندوق الاستثمارات
الجدعان: تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» لصندوق الاستثمارات
Time منذ 26 دقيقة Views 1247
خارجية اليونان تُهدد تركيا: " سنتعامل مع استفزازاتهم"
خارجية اليونان تُهدد تركيا: " سنتعامل مع استفزازاتهم"
Time منذ 28 دقيقة Views 1350
الحصيني: موجة حر على الرياض ومكة والمدينة المنورة بدءً من يوم غد
الحصيني: موجة حر على الرياض ومكة والمدينة المنورة بدءً من يوم غد
Time منذ 35 دقيقة Views 1534