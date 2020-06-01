شاهد.. فخامة قصر الملك سعود في البديعة 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو ظهر فيه قصر الملك سعود- رحمه الله- في البديعة، حيث أن مظهر القصر الخارجي في غاية الروعة والجمال.
وبدا في المقطع تقسيمات القصر الداخلية فهي متناسقة ولا تزال سليمة، وبتصميم هندسي فريد، وإطلالة خارجية رائعة.
ويعد عمر القصر طويل إلا أنه لايزال كأنه بالأمس القريب، فجدير بالمحافظة عليه والاهتمام به.
وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" لو يتم ترميمه وجعله متحف شخصي لحياة الملك سعود رحمه الله، يحتوى على ما يخص مسيرته وسيرته وفتحه أمام الزوار ولو يكون هذا الاقتراح معمول به لجميع قصور الملوك الراحلين رحمهم الله وربطها بدارة الملك عبدالعزيز ".