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شاهد.. فخامة قصر الملك سعود في البديعة 

Time منذ 7 دقائق
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شاهد.. فخامة قصر الملك سعود في البديعة 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو ظهر فيه قصر الملك سعود- رحمه الله- في البديعة، حيث أن مظهر القصر الخارجي في غاية الروعة والجمال.

وبدا في المقطع تقسيمات القصر الداخلية فهي متناسقة ولا تزال سليمة، وبتصميم هندسي فريد، وإطلالة خارجية رائعة.

ويعد عمر القصر طويل إلا أنه لايزال كأنه بالأمس القريب، فجدير بالمحافظة عليه والاهتمام به.

وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" لو يتم ترميمه وجعله متحف شخصي لحياة الملك سعود رحمه الله، يحتوى على ما يخص مسيرته وسيرته وفتحه أمام الزوار ولو يكون هذا الاقتراح معمول به لجميع قصور الملوك الراحلين رحمهم الله وربطها بدارة الملك عبدالعزيز ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يارب رحمتك يارحيم .. آمين ..
الملل
موجودة في الامارات من سنين مافي شي جديد
د محمد ماجد بخش
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
د محمد ماجد بخش
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
محمد الحربي
كذا صار محقق شرطه مو صحفي ايش رايك يبحث هل له خلافات سابقه مع صاحب المحل

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