الجدعان: تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» لصندوق الاستثمارات

الرياض (صدى):
قال وزير المالية محمد الجدعان إنه تم تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات "ساما" لصندوق الاستثمارات.
وأضاف الجدعان خلال حواره في قناة الإخبارية:" التحويل من الاحتياطات الاجنبية تم بشكل استثنائي خلال مارس وإبريل ".
وأشار الجدعان إلي أن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، لافتا إلى استمرار الخطط الاستثمارية لصندوق الاستثمارات.
وأوضح أن المملكة مستمرة في تنفيذ الخطط التنموية الداعمة للتنوع الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة التوازن بين عودة الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأوضاع الصحية.
وتابع أن المملكة قامت بزيادة الإنفاق علي المتطلبات الضرورية لمواجهة الأزمة.