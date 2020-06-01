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الجدعان: تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» لصندوق الاستثمارات

Time منذ 26 دقيقة
Views 1247
الجدعان: تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات «ساما» لصندوق الاستثمارات

الرياض (صدى):
قال وزير المالية محمد الجدعان إنه تم تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات "ساما" لصندوق الاستثمارات.

وأضاف الجدعان خلال حواره في قناة الإخبارية:" التحويل من الاحتياطات الاجنبية تم بشكل استثنائي خلال مارس وإبريل ".

وأشار الجدعان إلي أن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، لافتا إلى استمرار الخطط الاستثمارية لصندوق الاستثمارات.

وأوضح أن المملكة مستمرة في تنفيذ الخطط التنموية الداعمة للتنوع الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة التوازن بين عودة الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأوضاع الصحية.

وتابع أن المملكة قامت بزيادة الإنفاق علي المتطلبات الضرورية لمواجهة الأزمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يارب رحمتك يارحيم .. آمين ..
الملل
موجودة في الامارات من سنين مافي شي جديد
د محمد ماجد بخش
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
د محمد ماجد بخش
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
محمد الحربي
كذا صار محقق شرطه مو صحفي ايش رايك يبحث هل له خلافات سابقه مع صاحب المحل

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