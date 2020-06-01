غالاتا سراي يضع شروطاً تعجيزية أمام النصر للتفريط في فيغولي

نواف السالم (صدى):
أغلق نادي غالاتا سراي التركي، باب انتقال الجزائري الدولي سفيان فيغولي، في وجه نادي النصر، لعدم الوصول إلى اتفاق مادي يرضي الجانبين.
وذكرت تقارير صحفية تركية، اليوم الإثنين، أن فاتح تريم المدير الفني لفريق غالاتا سراي ليس لديه مانع من أنضمام فيغولي إلى صفوف النصر، خلال الموسم المقبل.
وأشارت التقارير إلى النادي التركي لا يريد التفريط في الدولي الجزائري البالغ من العمر 30 عامًا، بأقل من 10 مليون يورو، وهو ما تراه إدارة النصر، سعر مبالغ فيه.
الجدير بالذكر أن فيغولي شارك خلال الموسم الحالي في 30 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرى، وكان قد انتقل إلى غالاتا سراي التركي من ويستهام يونايتد الإنجليزي، في صيف العام 2017 مقابل 12 مليون يورو.