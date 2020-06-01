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بشار يُوقف التداول على أسهم شركة سيريتل التابعة لابن خاله "مخلوف"

Time منذ ساعة
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بشار يُوقف التداول على أسهم شركة سيريتل التابعة لابن خاله "مخلوف"

وكالات (صدى):
أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، اليوم الاثنين، وقف التداول بأسهم "سيريتل" لاتصالات المحمول، اعتبارا من 2 يونيو الجاري وحتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة، إن القرار جاء بناء على أحكام قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 لعام 2005 وتعديلاته، ولا سيما الفقرتين 7 و8 منه، التي تخول الهيئة إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها المتعلقة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.

وقرر رئيس النظام السوري، في 20 مايو الماضي، تعيين حارس قضائي ليدير شركة “سيريتل” للاتصالات والعائدة ملكيتها إلى ابن خاله، رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دوليا، في إطار الصراع الذي انفجر بينهما، منذ نهاية العام الماضي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يارب رحمتك يارحيم .. آمين ..
الملل
موجودة في الامارات من سنين مافي شي جديد
د محمد ماجد بخش
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
د محمد ماجد بخش
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
محمد الحربي
كذا صار محقق شرطه مو صحفي ايش رايك يبحث هل له خلافات سابقه مع صاحب المحل

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