بشار يُوقف التداول على أسهم شركة سيريتل التابعة لابن خاله "مخلوف"

وكالات (صدى):
أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، اليوم الاثنين، وقف التداول بأسهم "سيريتل" لاتصالات المحمول، اعتبارا من 2 يونيو الجاري وحتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة، إن القرار جاء بناء على أحكام قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 لعام 2005 وتعديلاته، ولا سيما الفقرتين 7 و8 منه، التي تخول الهيئة إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها المتعلقة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.
وقرر رئيس النظام السوري، في 20 مايو الماضي، تعيين حارس قضائي ليدير شركة “سيريتل” للاتصالات والعائدة ملكيتها إلى ابن خاله، رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دوليا، في إطار الصراع الذي انفجر بينهما، منذ نهاية العام الماضي.