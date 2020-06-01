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5 خطوات لإنترنت أسرع وأغربها إبعاد الراوتر عن أجهزة التداخل 

Time منذ ساعة
Views 1618
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5 خطوات لإنترنت أسرع وأغربها إبعاد الراوتر عن أجهزة التداخل 

وكالات (صدى):
أشار خبراء التقنية إلى 5 خطوات تساعد على اتصال أسرع بالإنترنت وأكثر موثوقية و أغربها إبعاد الراوتر عن أجهزة التداخل مع إشارة الإنترنت وخاصة أجهزة الميكروويف وأسلاك الطاقة وغيرها.

وشدد خبراء التقنية على عدم الاعتماد على " الواي فاي " طوال الوقت، والاتصال بالكابل ethernet، ما يسرع الراوتر، وتغيير كلمة المرور بين الحين والآخر، لضمان عدم اختراقها علاوة على تحسين جودة الراوتر بمقويات وموزعات، وأخيرا استخدام راوتر يوفر شبكة متداخلة في المنزل.

ويواجه سكان العالم في استخدام الإنترنت خلال هذه الفترة، نتيجة زيادة الضغوط على الشبكة العنكبوتية لاستخدامها في العمل من المنزل والدراسة والترفيه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يارب رحمتك يارحيم .. آمين ..
الملل
موجودة في الامارات من سنين مافي شي جديد
د محمد ماجد بخش
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
د محمد ماجد بخش
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ
محمد الحربي
كذا صار محقق شرطه مو صحفي ايش رايك يبحث هل له خلافات سابقه مع صاحب المحل

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