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السديس يقرر ترقية 283 من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين

Time منذ 7 دقائق
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السديس يقرر ترقية 283 من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بترقية 283 من منسوبي الرئاسة بمكة المكرمة ووكالتها في المدينة المنورة بالمفاضلة.

ويأتي هذا القرار سعيًا من قبل الرئيس العام لتمكين ودعم وتطوير العاملين والاستفادة من الكوادر البشرية وخبراتهم العملية لخدمة الحرمين الشريفين.

هذا وقد قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء لولاة الأمر -حفظهم الله- على كل ما يتم تقديمه في سبيل تطوير الأعمال والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين للزوار والمعتمرين والحجاج، سائلاً المولى لهم خير الجزاء.

وأوضحت الرئاسة أسماء من تم ترقيتهم على الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحقيقة أنني مع ازدحام الأيام تناسيت مدة العقد وانتهت ولا مناص للعقل من آم يحضر وبقوة أخذ القرار وإتلاف تاريخ د ماجد الشاهد على صحة جهوده لكن المشكلة كانت انني وضعت لحم حاشي مضطرا في الفريزر قبل الحجر والحظر لضيق وقتي واجهادي وانقطعت عنهم وانقطعت الكهرباء لعدم تجديد السداد وكان لابد آم يتصرفون حقا أنها قصة " العقل والعلم"
احمد
الردى مننا ولا الواجب نلعن ابو امريكا اقتصاديا وغيره وتشوفون اليهود كيف يقبلون احذيتنا ووجوب عمل خطط من الابره للطائره من دول اخرى وتقوية انفسنا ودخول معترك الصناعه وايران المفلسه تصنع لانها علاقه بروسيا الداجه ومع ذلك صنعوا شيء ومبالك وعلاقتنا قويه لقوه المال وسلامتكم
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
والله يا قعد يقطعه بلسانه كأنه جمبري، تحسب فيه فراامة فبطنه بسم لله ماشاء الله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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