حارس أمن: استغليت منع التجول برسم مئات اللوحات ووزير الثقافة تفاعل معها (فيديو)

الرياض (صدى):
تحدث الفنان التشكيلي عبدالله بن عبدالمحسن عن حارس أمن استغل منع التجول برسم مئات اللوحات، بعدما تفاعل وزير الثقافة مع لوحاته.
وقال عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" قمت باستغلال الوقت بعمل رسومات وأنا أحرس بوابة المجمع ".
وأضاف عبدالمحسن:" خطف ذات يوم أحد الأشخاص صورة وأنا أقوم بالرسم، ونشرتها عبر وسائل التواصل، وحققت رواجاً واسعاً ".
وأوضح عبدالمحسن:" أرسم غالباً في منزلي، وأمارس هواية الرسم والتشكيل على اللوحات، وخلال أيام منع التجول وإغلاق المجمعات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي عدم وجود عملاء ومتسوقين ".