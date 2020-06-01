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حارس أمن: استغليت منع التجول برسم مئات اللوحات ووزير الثقافة تفاعل معها (فيديو)

Time منذ 22 دقيقة
Views 1377
حارس أمن: استغليت منع التجول برسم مئات اللوحات ووزير الثقافة تفاعل معها (فيديو)

الرياض (صدى):
تحدث الفنان التشكيلي عبدالله بن عبدالمحسن عن حارس أمن استغل منع التجول برسم مئات اللوحات، بعدما تفاعل وزير الثقافة مع لوحاته.

وقال عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" قمت باستغلال الوقت بعمل رسومات وأنا أحرس بوابة المجمع ".

وأضاف عبدالمحسن:" خطف ذات يوم أحد الأشخاص صورة وأنا أقوم بالرسم، ونشرتها عبر وسائل التواصل، وحققت رواجاً واسعاً ".

وأوضح عبدالمحسن:" أرسم غالباً في منزلي، وأمارس هواية الرسم والتشكيل على اللوحات، وخلال أيام منع التجول وإغلاق المجمعات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي عدم وجود عملاء ومتسوقين ".

 

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أحدث التعليقات

احمد
الردى مننا ولا الواجب نلعن ابو امريكا اقتصاديا وغيره وتشوفون اليهود كيف يقبلون احذيتنا ووجوب عمل خطط من الابره للطائره من دول اخرى وتقوية انفسنا ودخول معترك الصناعه وايران المفلسه تصنع لانها علاقه بروسيا الداجه ومع ذلك صنعوا شيء ومبالك وعلاقتنا قويه لقوه المال وسلامتكم
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
والله يا قعد يقطعه بلسانه كأنه جمبري، تحسب فيه فراامة فبطنه بسم لله ماشاء الله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
اتصلت بي الوالدة حفظها الله وطلبت مني للحضور لمكة وإحضار تريلا على حد وصفها وإخلاء الشفتين المؤجرة لي في الدور الأرضي والدور الأخير والتي لها جميع أوراقي البحثية بعد آم حفظتها بالايجارات عديد ومديد من السنوات والسؤال هنا هذه الأوراق مجرد شاهد عيان وورقة تحفظ البحث بعدي لكن يستطيع قراءته وهذا محال مستحيل ولقد سبق وإن إتصل الفريق ركن من طرف سيدي رحمه الله بالوالدة ليسألها هل ابنك ماجد فعلا مريض نفسي فقالت له الحقيقة يتبع..

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حارس أمن: استغليت منع التجول برسم مئات اللوحات ووزير الثقافة تفاعل معها (فيديو)
Time منذ 22 دقيقة Views 1377