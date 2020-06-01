مشروب سحري لسد الشهية وحرق الدهون 

أميرة خالد (صدى):
يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات طبيعية وأنظمة غذائية لسد الشهية وحرق الدهون بعد زيادة الوزن التي اكتسبها الجسم خلال فترة الحجر المنزلي وقلة الحركة.
ويتناول الكثير مشروبات تساعد على سد الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام مما ينعكس بشكل واضح على وزن الجسم.
ونستعرض مشروب طبيعي فعال له قدرة هائلة على سد الشهية وحرق الدهون ومنها كوب ماء مغلي، ملعقة نعناع، ملعقة شاي أخضر، ليمونة مقطعة شرائح، عودين قرفة، ربع ملعقة زنجبيل.
وحول طريقة عمل مشروب سد الشهية: اغلي كوب الماء ثم ضيفي له أعواد القرفة، ضيفي شرائح الليمون والنعناع والشاي الأخضر والزنجبيل، غطي الكوب واتركيه لمدة ١٠ دقائق حتى تمتزج المكونات مع الماء جيدا،ثم قومي بتصفية الخليط وتناولي الماء فقط. يجب تناول هذا المشروب ٣ مرات يوميا، قبل كل وجبة بنصف ساعة كاملة.