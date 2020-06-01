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مشروب سحري لسد الشهية وحرق الدهون 

Time منذ 3 أيام
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مشروب سحري لسد الشهية وحرق الدهون 

أميرة خالد (صدى):
يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات طبيعية وأنظمة غذائية لسد الشهية وحرق الدهون بعد زيادة الوزن التي اكتسبها الجسم خلال فترة الحجر المنزلي وقلة الحركة.

ويتناول الكثير مشروبات تساعد على سد الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام مما ينعكس بشكل واضح على وزن الجسم.

ونستعرض مشروب طبيعي فعال له قدرة هائلة على سد الشهية وحرق الدهون ومنها كوب ماء مغلي، ملعقة نعناع، ملعقة شاي أخضر، ليمونة مقطعة شرائح، عودين قرفة، ربع ملعقة زنجبيل.

وحول طريقة عمل مشروب سد الشهية: اغلي كوب الماء ثم ضيفي له أعواد القرفة، ضيفي شرائح الليمون والنعناع والشاي الأخضر والزنجبيل، غطي الكوب واتركيه لمدة ١٠ دقائق حتى تمتزج المكونات مع الماء جيدا،ثم قومي بتصفية الخليط وتناولي الماء فقط. يجب تناول هذا المشروب ٣ مرات يوميا، قبل كل وجبة بنصف ساعة كاملة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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