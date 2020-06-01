صاحب بار يعاقب زوجة مصارع بعد اعتناقها الإسلام

وكالات (صدى):
أعلن المصارع النمساوي فيلهلم أوت، الذي أعلن مؤخرا إسلامه، أن زوجته طردت من عملها بعد أن اعتنقت الإسلام.
وأوضح أن زوجته كانت تعمل في بار، مضيفا أن صاحب العمل وجد أن ارتدائها للحجاب لا يتناسب مع طبيعة العمل، لذلك قام بطردها.
وأضاف أن صاحب العمل تواصل معها بعد ذلك وطلب منها العودة لحين إيجاد عمل آخر، إلا أن زوجته رفضت العودة، مضيفا أنهما اعتبرا أن الطرد علامة من الله سبحانه وتعالي عن أن العمل في البار يعد شئ خطأ، ولابد من الابتعاد عنه.
يذكر أن المصارع طل، مؤخرًا، على متابعيه بمقطع فيديو لمعايدة المسلمين بعيد الفطر المبارك.