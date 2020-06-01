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صاحب بار يعاقب زوجة مصارع بعد اعتناقها الإسلام

Time منذ 32 دقيقة
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صاحب بار يعاقب زوجة مصارع بعد اعتناقها الإسلام

وكالات (صدى):
أعلن المصارع النمساوي فيلهلم أوت، الذي أعلن مؤخرا إسلامه، أن زوجته طردت من عملها بعد أن اعتنقت الإسلام.

وأوضح أن زوجته كانت تعمل في بار، مضيفا أن صاحب العمل وجد أن ارتدائها للحجاب لا يتناسب مع طبيعة العمل، لذلك قام بطردها.

وأضاف أن صاحب العمل تواصل معها بعد ذلك وطلب منها العودة لحين إيجاد عمل آخر، إلا أن زوجته رفضت العودة، مضيفا أنهما اعتبرا أن الطرد علامة من الله سبحانه وتعالي عن أن العمل في البار يعد شئ خطأ، ولابد من الابتعاد عنه.

يذكر أن المصارع طل، مؤخرًا، على متابعيه بمقطع فيديو لمعايدة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

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أحدث التعليقات

احمد
الردى مننا ولا الواجب نلعن ابو امريكا اقتصاديا وغيره وتشوفون اليهود كيف يقبلون احذيتنا ووجوب عمل خطط من الابره للطائره من دول اخرى وتقوية انفسنا ودخول معترك الصناعه وايران المفلسه تصنع لانها علاقه بروسيا الداجه ومع ذلك صنعوا شيء ومبالك وعلاقتنا قويه لقوه المال وسلامتكم
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
والله يا قعد يقطعه بلسانه كأنه جمبري، تحسب فيه فراامة فبطنه بسم لله ماشاء الله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
اتصلت بي الوالدة حفظها الله وطلبت مني للحضور لمكة وإحضار تريلا على حد وصفها وإخلاء الشفتين المؤجرة لي في الدور الأرضي والدور الأخير والتي لها جميع أوراقي البحثية بعد آم حفظتها بالايجارات عديد ومديد من السنوات والسؤال هنا هذه الأوراق مجرد شاهد عيان وورقة تحفظ البحث بعدي لكن يستطيع قراءته وهذا محال مستحيل ولقد سبق وإن إتصل الفريق ركن من طرف سيدي رحمه الله بالوالدة ليسألها هل ابنك ماجد فعلا مريض نفسي فقالت له الحقيقة يتبع..

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