لاعبو ليفربول يُعلنون تضامنهم مع جورج فلويد

وكالات (صدى):
تضامن لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي، مع المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي توفي على يد شُرطي أبيض البشرة قبل أيام وكان بمثابة شرارة لاندلاع المظاهرات في أمريكا.
والتف لاعبو الفريق في دائرة مغلقة وجلسوا على إحدى ركبتيهم في منتصف الملعب، في إشارة إلى الطريقة التي جلس بها الشُرطي على رقبة جورج فلويد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان الأمريكي الشاب ويستون ماكيني لاعب فريق شالكة قد ارتدى شارة على كتفه تحمل عبارة "العدالة لجورج"، كما جلس ماركوس تورام نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على إحدى ركبتيه في إحدى المباريات.