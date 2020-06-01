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بالفيديو.. مراحل التأمين الإلزامي على المباني وتأثيره

Time منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. مراحل التأمين الإلزامي على المباني وتأثيره

نايف السالم (صدى):
أوضح محلل اقتصادي، أن قرار التأمين الإلزامي على المباني سيكون له أثرًا كبيرًا على جودة المباني وسلامتها، وسيساهم في القضاء على العيوب الخفية التي أشغلت الجهات القضائية والتي تأخذ شهور لحسمها، والتعويض المباشر للمتضررين.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد أصدر قراراً بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

ويأتي هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر، القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وقيام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بتحديد نطاق تطبيق هذا القرار، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، القاضي بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وبناءً على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

مراحل التأمين..

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التطبيق يتم تدريجياً على أربع مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، المباني عالية الخطورة.

وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات, بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على المباني التالية : مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.

10 سنوات مدة التأمين..

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مدة الضمان (10) سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

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أحدث التعليقات

احمد
الردى مننا ولا الواجب نلعن ابو امريكا اقتصاديا وغيره وتشوفون اليهود كيف يقبلون احذيتنا ووجوب عمل خطط من الابره للطائره من دول اخرى وتقوية انفسنا ودخول معترك الصناعه وايران المفلسه تصنع لانها علاقه بروسيا الداجه ومع ذلك صنعوا شيء ومبالك وعلاقتنا قويه لقوه المال وسلامتكم
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
والله يا قعد يقطعه بلسانه كأنه جمبري، تحسب فيه فراامة فبطنه بسم لله ماشاء الله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
اتصلت بي الوالدة حفظها الله وطلبت مني للحضور لمكة وإحضار تريلا على حد وصفها وإخلاء الشفتين المؤجرة لي في الدور الأرضي والدور الأخير والتي لها جميع أوراقي البحثية بعد آم حفظتها بالايجارات عديد ومديد من السنوات والسؤال هنا هذه الأوراق مجرد شاهد عيان وورقة تحفظ البحث بعدي لكن يستطيع قراءته وهذا محال مستحيل ولقد سبق وإن إتصل الفريق ركن من طرف سيدي رحمه الله بالوالدة ليسألها هل ابنك ماجد فعلا مريض نفسي فقالت له الحقيقة يتبع..

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