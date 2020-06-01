نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

عملية جراحية خطيرة لأحد أبطال مسلسل «الاختيار»

Time منذ يومين
Views 2164
Comment 1
عملية جراحية خطيرة لأحد أبطال مسلسل «الاختيار»

القاهرة (صدى):
خضع الفنان رامز أمير أحد أبطال مسلسل " الاختيار " لعملية جراحية خطيرة بسبب إصابة تعرض لها أثناء قيامه بأحد التمارين الرياضية.‏

وعرض أمير عبر حسابه على " إنستجرام " صورة من غرفة العمليات وعلق عليها: " بوييكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، هتكلم معاكوا بجد ‏شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز أزعل أي حد بيحبني، بس حسيت أن ممكن تجربتي دي تبقى مفيدة، تبقى دافع ‏لشخص محبط أنه ميستسلمش لما يقع والدنيا تكسره، دي إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم ".‏

وأوضح رامز: " وللأسف دي مش العملية الأولى بس إن شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبي هوريكم إزاي ممكن تقع وتقوم تاني ‏وتبقى أقوى من الأول، هكمل الطريق اللي وعدت نفسي بيه وهعملكم أكشن متعملش عندنا في السينما قبل كده، ربنا يقدرني بس و‏أعرف أشرفكم ".‏

واختتم رامز: " وعشان خاطري محدش يزعل ويقولي خاف على نفسك، أنا عارف خطورة اللي أنا بعمله من أول يوم وراضي الحمد لله ‏عشان أنا بعمل الحاجة اللي بحبها، دعواتكم بقى عشان لسة شايلكم أكشن كتير في الصندوق ".‏

Time واتساب

أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء وعن المسلمين
الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

أخر الأخبار

توجيهات هامة من سفارة المملكة في لندن لمواطنيها
توجيهات هامة من سفارة المملكة في لندن لمواطنيها
Time منذ دقيقة Views 1037
سناب شات يحظر منشورات ترامب
سناب شات يحظر منشورات ترامب
Time منذ 5 دقائق Views 1137
قناة سكوب الكويتية توقف برامجها بعد إصابة أحد العاملين فيها بكورونا
قناة سكوب الكويتية توقف برامجها بعد إصابة أحد العاملين فيها بكورونا
Time منذ 8 دقائق Views 1210
مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية ويوضح أهدافه
مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية ويوضح أهدافه
Time منذ 10 دقائق Views 1223
رجل يغتصب امرأة لمدة عام ويقتل طفله منها
رجل يغتصب امرأة لمدة عام ويقتل طفله منها
Time منذ 19 دقيقة Views 784
"أوبك+" تعتزم عقد اجتماعين داخليين في الشهر الجاري
"أوبك+" تعتزم عقد اجتماعين داخليين في الشهر الجاري
Time منذ 21 دقيقة Views 1311
اعتذار رسمي بعد وسم "الصبان يقذف نساء النماص "
اعتذار رسمي بعد وسم "الصبان يقذف نساء النماص "
Time منذ 28 دقيقة Views 1746
أمريكا يتمنع جميع رحلات الخطوط الصينية منها وإليها
أمريكا يتمنع جميع رحلات الخطوط الصينية منها وإليها
Time منذ 31 دقيقة Views 1348
جستنيه يتهم اتحاد الكرة بالتخطيط لاستمرار الدوري تنفيذًا لرغبة نادي واحد
جستنيه يتهم اتحاد الكرة بالتخطيط لاستمرار الدوري تنفيذًا لرغبة نادي واحد
Time منذ 36 دقيقة Views 1701
اهلها خايفين عليها من الكورونا
اهلها خايفين عليها من الكورونا
Time منذ 37 دقيقة Views 625