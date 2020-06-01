عملية جراحية خطيرة لأحد أبطال مسلسل «الاختيار»

القاهرة (صدى):
خضع الفنان رامز أمير أحد أبطال مسلسل " الاختيار " لعملية جراحية خطيرة بسبب إصابة تعرض لها أثناء قيامه بأحد التمارين الرياضية.
وعرض أمير عبر حسابه على " إنستجرام " صورة من غرفة العمليات وعلق عليها: " بوييكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز أزعل أي حد بيحبني، بس حسيت أن ممكن تجربتي دي تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط أنه ميستسلمش لما يقع والدنيا تكسره، دي إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم ".
وأوضح رامز: " وللأسف دي مش العملية الأولى بس إن شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبي هوريكم إزاي ممكن تقع وتقوم تاني وتبقى أقوى من الأول، هكمل الطريق اللي وعدت نفسي بيه وهعملكم أكشن متعملش عندنا في السينما قبل كده، ربنا يقدرني بس وأعرف أشرفكم ".
واختتم رامز: " وعشان خاطري محدش يزعل ويقولي خاف على نفسك، أنا عارف خطورة اللي أنا بعمله من أول يوم وراضي الحمد لله عشان أنا بعمل الحاجة اللي بحبها، دعواتكم بقى عشان لسة شايلكم أكشن كتير في الصندوق ".