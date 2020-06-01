نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجوازات توضح شروط إلغاء تأشيرة خروج نهائي بعد سريان 60 يومًا وعدم المغادرة

Time منذ ساعة
Views 1528
الجوازات توضح شروط إلغاء تأشيرة خروج نهائي بعد سريان 60 يومًا وعدم المغادرة

الرياض (صدى):
أوضحت مديرية الجوازات شروط إلغاء تأشيرة خروج نهائي بعد سريان 60 يومًا وعدم المغادرة رغم ذلك.

وقالت في تغريدة لها: " في حال عدم مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يوماً من اصدار التأشيرة تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة اصدار تأشيرة جديدة ، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من اتمام الاجراء ".

وجاء ذلك ردًا على استفسار مغرد يقول: "هل يمكن تجديد تاشيرة خروج نهائي لان الكفيل غير مقيم بالمملكة ويماطل معايا لا يريد اعطائي التعويض المحكوم لي به من المحكمة حكم نهائي أو إلغاء التاشيرة المنتهية للخروج النهائي ومستعد لدفع الغرامة لإلغاء التاشيرة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
الردى مننا ولا الواجب نلعن ابو امريكا اقتصاديا وغيره وتشوفون اليهود كيف يقبلون احذيتنا ووجوب عمل خطط من الابره للطائره من دول اخرى وتقوية انفسنا ودخول معترك الصناعه وايران المفلسه تصنع لانها علاقه بروسيا الداجه ومع ذلك صنعوا شيء ومبالك وعلاقتنا قويه لقوه المال وسلامتكم
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
والله يا قعد يقطعه بلسانه كأنه جمبري، تحسب فيه فراامة فبطنه بسم لله ماشاء الله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
اتصلت بي الوالدة حفظها الله وطلبت مني للحضور لمكة وإحضار تريلا على حد وصفها وإخلاء الشفتين المؤجرة لي في الدور الأرضي والدور الأخير والتي لها جميع أوراقي البحثية بعد آم حفظتها بالايجارات عديد ومديد من السنوات والسؤال هنا هذه الأوراق مجرد شاهد عيان وورقة تحفظ البحث بعدي لكن يستطيع قراءته وهذا محال مستحيل ولقد سبق وإن إتصل الفريق ركن من طرف سيدي رحمه الله بالوالدة ليسألها هل ابنك ماجد فعلا مريض نفسي فقالت له الحقيقة يتبع..

أخر الأخبار

اليوم يومه
اليوم يومه
Time منذ 21 ثانية Views 87
نجم كرة سلة يركل متظاهر أمريكي هشم زجاج سيارته (فيديو)
نجم كرة سلة يركل متظاهر أمريكي هشم زجاج سيارته (فيديو)
Time منذ 58 ثانية Views 1020
فنانة بحرينية تستعرص كمامات مرصعة بالكريستال
فنانة بحرينية تستعرص كمامات مرصعة بالكريستال
Time منذ دقيقة Views 1010
غريفثس يؤكد استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في اليمن
غريفثس يؤكد استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في اليمن
Time منذ دقيقتين Views 1068
السديس يقرر ترقية 283 من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين
السديس يقرر ترقية 283 من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين
Time منذ 5 دقائق Views 1103
النصر يُعقم مقره
النصر يُعقم مقره
Time منذ 11 دقيقة Views 1173
صورة نادرة للملك فهد مع الأمير محمد بن سعود الكبير في مزرعته قبل 45 عاما
صورة نادرة للملك فهد مع الأمير محمد بن سعود الكبير في مزرعته قبل 45 عاما
Time منذ 14 دقيقة Views 1343
حارس أمن: استغليت منع التجول برسم مئات اللوحات ووزير الثقافة تفاعل معها (فيديو)
حارس أمن: استغليت منع التجول برسم مئات اللوحات ووزير الثقافة تفاعل معها (فيديو)
Time منذ 21 دقيقة Views 1373
الشؤون الإسلامية: استمرار أداء صلاة الجنائز في المقابر دون المساجد
الشؤون الإسلامية: استمرار أداء صلاة الجنائز في المقابر دون المساجد
Time منذ 21 دقيقة Views 1320
لجنة التعليم الأهلي: "لا نعلم هل معلمي المدارس الأهلية مشمولون بدعم ساند أم لا" (فيديو)
لجنة التعليم الأهلي: "لا نعلم هل معلمي المدارس الأهلية مشمولون بدعم ساند أم لا" (فيديو)
Time منذ 25 دقيقة Views 1308